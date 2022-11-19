Тренер Уайлдера назвал единственного достойного соперника для Деонтея

Малик Скотт, главный тренер бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, поделился мнением о будущем своего подопечного. #Деонтей Вайлдер

Источник — isport.ua.

Ни один боец ​​сверхтяжелого дивизиона не сможет победить Деонтеея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).

Об этом рассказал тренер американца Малик Скотт.

«Тест Деонтея — это в бою с Тайсоном Фьюри. Я не верю в таких бойцов, как Джошуа, Усик и Руис. Я не думаю, что они смогут даже приблизиться к Уайлдеру, если он сосредоточен на своей цели.< /p>

Я не верю в это. Хотите верьте, хотите нет, но я уверен, что с таким Деонтеем даже Тайсон Фьюри не справится», — рассказал Скотт.