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Бокс

Валлин: Я заслуживаю бой против Джошуа

Валлин прокомментировал бой против Джошуа #Энтони Джошуа, #Entoni Joshua Источник — Чемпион.

Шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (22-1, 14 KO) хочет провести бой против Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

Об этом рассказал сам боксер.< /p>

«Представители Джошуа не контактировали со мной лично, но я знаю что были разговоры между Эдди Гирном и Дмитрием, моим промоутером.

Я бы очень хотел устроить этот бой. Я все еще считаю Джошуа одним из лучших бойцов сверхтяжелого дивизиона, у него действительно большое имя.

Победа над Джошуа могла бы продвинуть меня и поднять мое имя к новым вершинам. Джошуа», — сказал Валлин.

Напомним Джошуа верит в бой с Фюри.

Источник: champion.com.ua

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