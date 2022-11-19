Уайт: Я готов сразиться с Джошуа хоть завтра

Диллиан Уайт прокомментировал планы на будущее #Диллиан Вайт < Источник - tribuna.com.

Бывший временный чемпион WBC Диллиан Уайт (27-3, 19 КО) оценил своих потенциальных соперников.

Об этом рассказал сам боксер.

» Я готов сразиться с Джошуа хоть завтра, я буду сражаться с ним даже за небольшие деньги.

Каждый раз, когда мы с ним ссоримся, летят искры.Мы просто хотим побить друг друга. Франклин — лучший соперник на данную минуту.У него рекорд 22-0.Очень трудно победить того, кто не побежден.Он не умеет проигрывать.Для меня это будет увлекательный бой.

Он очень уверен. что собирается нокаутировать меня и даст мне реванш. Многие люди недооценивают меня. Многие люди не думают, что я так хорош, как есть. Когда они действительно оказываются на ринге со мной, тогда уже слишком поздно: «Он бьет гораздо сильнее, чем я думаю. Он двигается гораздо лучше, чем я думаю. Он гораздо острее, чем я думаю».

После поражения хорошее время для того, чтобы переоценить некоторые вещи, поставить что-то под сомнение и попытаться улучшить некоторые вещи. Я и моя команда чувствовали, что эти изменения нужны.< /p>

Мой рекорд доказывает, что я сражался с ребятами, с которыми никто другой не хотел сражаться», – сказал Уайт.