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Бокс

Альварес поделился планами на ближайшие бои.

Мексиканский боксер рассчитывает провести реванш с Биволом #Сауль Канело Альварес =»article__source»> Источник — ESPN.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес хочет в мае провести промежуточный бой, после чего хочет встретиться в реванше с Дмитрием Биволом.

«Мой план сейчас — вернуться в мае. Собираюсь возобновить тренировки в январе и оценить свое самочувствие. Хочу вернуться в мае с промежуточным поединком, чтобы посмотреть на свое состояние. А затем реванш с Биволом в сентябре. сейчас в карьере.

Посмотрим, как завершится бой Бенавидеса с Плантом. Очень конкурентный поединок. Думаю, Бенавидес победит. Но я сосредоточен на реванше с Биволом», — отметил Альварес.

Ранее Сауль Альварес также оценил возможность проведения боя с Александром Усиком.

Источник: champion.com.ua

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