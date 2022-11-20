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Бокс

Джошуа: Бокс стал немного сложным для меня

Британец поделился мыслями о своей карьере #Эн Источник — Boxing Scene.

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) сосредоточится на следующем поединке.

Об этом он рассказал порталу Boxing Scene.

«Моя жизнь сложна. Бокс стал немного сложным для меня. Все просто пытаются максимально использовать время, пока я боксирую, и у них хорошо получается. Но это также влияет на активность на ринге. Поэтому я просто пытаюсь отодвинуть эти моменты в сторону . Это вызов. Я пытаюсь убрать это со своего пути в этом году, поэтому в следующем я буду более сосредоточен», — сказал Джошуа.

Напомним, промоутер назвал имена возможных соперников Джошуа.< /p>

Источник: champion.com.ua

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