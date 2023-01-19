Владимир Кличко отреагировал на оскорбления Фьюри в адрес Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на порцию оскорблений Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) в адрес украинца Александра Усика (20-0, 13 КО).

Кличко в твиттере оставил под видео британского боксера к украинцу смайлик в виде клоуна.

В своем видео Фьюри заявил: «Ты вызвал на бой Цыганского короля? Я иду за тобой, кролик. Ты услышал меня? И я тебе надеру задницу, ведь ты всего лишь маленький средневес. Просто унылый бомж».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что бой Усик – Фьюри может пройти в феврале или начале марта, но договор стороны еще не подписали.