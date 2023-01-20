Арум: Бою Усик – Фьюри быть, и точка

Боб Арум прокомментировал бой Усик — Фьюри #Александр Усик Тайсон Фьюри, #Боб Арум Источник — skysports.com.

Бой между обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) и чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО) состоится.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

«Я очень оптимистичен в том, что бой состоится. Оба бойца согласились провести поединок, вопрос остается с местом проведения. Мы ведем переговоры с близким востоком, потому что они якобы собираются предложить крупнейший призовой фонд истории бокса Если так, то бой состоится именно там, потому что деньги есть деньги. Так или иначе, поединок, по моему мнению, состоится, и произойдет это бесспорно в течение первых четырех месяцев наступившего года.

Бойцы хотят извлечь наибольшую для себя выгоду, потому что возраст боксера, как бы велик он не был, быстротечен.Итак, проблема только одна – где состоится бой.

Уверен, что на следующей неделе все решится, и мы сделаем официальный ано нс даты и места проведения поединка. Бою быть — и точка», — сказал Арум.