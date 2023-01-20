Кличко: Российская экономика задохнется и вернется в каменный век

#Владимир Кличко

Источник — Чемпион .

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом украинец сообщил в Инстаграмме.

«россии не было на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Свободный мир ее не приглашал и не санкционировал.За ее преступления.Российская экономика задохнется и вернется в каменный век.Свободный мир не может смириться с тем, что Украина так страдает в бессмысленной войне с тысячами невинных жертв».

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«Свободный мир сталкивается с огромными вызовами и не хочет тратить свое время на империалистическую войну прошлого. Никто не с кровожадной россией, и все с украинцами. Да, мы все Украинцы. Слава Украине», — написал Кличко.