Руис и Хргович проведут бой за титул временного чемпиона IBF

Команды боксеров ведут переговоры Фото — gettyimages #Энди Руи

Источник – sportarena.com.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энди Руис и хорват Филипп Хргович проведут бой за титул временного чемпиона в сверхтяжелом весе по запросу IBF.

Представители обоих боксеров уже ведут переговоры.

< Напомним, что сейчас титул IBF принадлежит Александру Усику. Ранее IBF отменила свое распоряжение об обязательной защите титула чемпиона Усика с претендентом Хрговичем.

Хргович в августе победил Чжан Чжилея из Китая и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии. >

Также ранее WBC утвердил поединок между Энди Руисом и еще одним бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.