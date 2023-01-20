Бокс
Руис и Хргович проведут бой за титул временного чемпиона IBF
Команды боксеров ведут переговоры Фото — gettyimages #Энди Руи
Источник – sportarena.com.
Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энди Руис и хорват Филипп Хргович проведут бой за титул временного чемпиона в сверхтяжелом весе по запросу IBF.
Представители обоих боксеров уже ведут переговоры.
< Напомним, что сейчас титул IBF принадлежит Александру Усику. Ранее IBF отменила свое распоряжение об обязательной защите титула чемпиона Усика с претендентом Хрговичем.
Хргович в августе победил Чжан Чжилея из Китая и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии. >
Также ранее WBC утвердил поединок между Энди Руисом и еще одним бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.