Бокс
Чеботарь проведет следующий бой 28 января против Кастильо
Бой состоится в Польше #Василий Чеботарь
Источник – Чемпион.
Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (12-0, 4 КО) проведет следующий поединок 28 января.
Об этом сообщает TBG MATCHMAKING.
Его соперником станет аргентинец Хосе Луис Кастильо (10-7-1, 7 КО).
Бой состоится в Польше в рамках шоу Knockout Boxing Night.
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