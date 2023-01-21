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Бокс

Чеботарь проведет следующий бой 28 января против Кастильо

Бой состоится в Польше #Василий Чеботарь

Источник – Чемпион.

Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (12-0, 4 КО) проведет следующий поединок 28 января.

Об этом сообщает TBG MATCHMAKING.

Его соперником станет аргентинец Хосе Луис Кастильо (10-7-1, 7 КО).

Бой состоится в Польше в рамках шоу Knockout Boxing Night.

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Сообщение, распространенное 💥 TBG MATCHMAKING | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@tbgmatchmaking)

Источник: champion.com.ua

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