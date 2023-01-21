Отец Фьюри высмеял Усика

Джон Фьюри прокомментировал бой Усик — Фьюри Фото — get #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Джон Фьюри

Источник — boxingnews24.com.

Властелин титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 KO) слишком похудел перед боем из Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).< /p>

Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фюри.

«Такое чувство, будто его собственное тело решило пойти погулять. Даже не знаю, что же такого могло с ним случиться .Как он умудрился профукать всю ту массу, которая у него была в реванше с Джошуа, и остаться вот с этим? Чем он занимался?».

«На фото он выглядел, как мешок костей, что только- но выбрался из бассейна.А что у него с плечами?Я знаю девушек, у которых в разы шире плечи.У него нет «рамы», чтобы тягаться с Тайсоном. . Но он не способен таскаться с по-настоящему большими ребятами», — рассказал Фюри.