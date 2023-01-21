Бокс
Пакьяо согласился на выставочный поединок с Мандином
Сам поединок состоится в июне #Мэнни Пакьяо, #Энтони
Источник – The National.
Бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) согласился провести выставочный бой против эксчемпиона во втором среднем весе Энтони Мандина (48-11, 28 КО).
< Об этом сообщает The National.
Стороны уже обо всем договорились и в феврале в Брисбене подпишут контракт
Сам поединок состоится в июне в Порт-Морсби, Папуа Нова-Гвинея.
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Напомним, Пакьяо выиграл у корейского блоггера в благотворительном бою в поддержку украинцев.