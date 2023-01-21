Паркер уверен, что смог бы победить именитого украинского спортсмена. Паркер хочет сразиться с Усиком Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Джозеф Паркер (30-3, 21 КО) хочет провести поединок против действующего обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 KO). Об этом рассказал новозеландский боксер в интервью промоутерской компании BOXXER. «Бой с Усиком будет сложным. У него хорошие углы, скорость, подвижность. Я бы хотел с им подраться.Я с удовольствием бился бы с ним.Конечно же, я ставлю на себя.Я побью любого соперника, если буду в ударе, и у меня будет удачный вечер.Если все сложится как следует, то я победю над кем угодно», — сказал Паркер. Напомним, Паркер проведет бой с Джеком Месси 22 января на Manchester Arena в Манчестере. Источник: champion.com.ua