Смит сенсационно нокаутировал Юбенко

Андердогу удалось осуществить апсет

Источник — Чемпион.

В Манчестере Лиам Смит (33-3-1, 20 KO) в статусе андердога одержал досрочную победу над Крисом Юбенко-младшим (32-3, 23 KO) .

После первого падения Юбэнк с трудом поднялся на ноги. Когда бой был возобновлен, Смит сразу же опять отправил оппонента в нокдаун. На этот раз рефери остановил поединок.

Смит одержал победу техническим нокаутом.

LIAM SMITH KNOCKS OUT CHRIS EUBANK IN THE 4TH ROUND pic.twitter.com/O2laPCZ55D

— Phil McCrackin (@fugmaNuts) January 21, 2023