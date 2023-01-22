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Бокс

Смит сенсационно нокаутировал Юбенко

Андердогу удалось осуществить апсет

Источник — Чемпион.

В Манчестере Лиам Смит (33-3-1, 20 KO) в статусе андердога одержал досрочную победу над Крисом Юбенко-младшим (32-3, 23 KO) .

После первого падения Юбэнк с трудом поднялся на ноги. Когда бой был возобновлен, Смит сразу же опять отправил оппонента в нокдаун. На этот раз рефери остановил поединок.

Смит одержал победу техническим нокаутом.

Источник: champion.com.ua

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