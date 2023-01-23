Фьюри назвал поединок против Усика «боем столетия»

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что его команда работает над проведением боя против украинца Александра Усика.

«Не знаю, когда состоится бой, но я делаю все, чтобы поединок столетия состоялся. Джошуа меня не интересует, меня интересует бой столетия с Усиком. Над этим сейчас мы все и работаем», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Напомним, ранее промоутеры заявляли, что бой может пройти или в конце марта, или в начале апреля.