Бокс
Фьюри назвал поединок против Усика «боем столетия»
Однако стороны еще не договорились.
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что его команда работает над проведением боя против украинца Александра Усика.
«Не знаю, когда состоится бой, но я делаю все, чтобы поединок столетия состоялся. Джошуа меня не интересует, меня интересует бой столетия с Усиком. Над этим сейчас мы все и работаем», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.
Напомним, ранее промоутеры заявляли, что бой может пройти или в конце марта, или в начале апреля.