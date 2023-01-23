Фьюри: Поединок с Усиком – это бой века

Британец поделился мыслями о бое с Усиком #Александр Усик Источник

Источник — Чемпион.

Бой обладателя пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) станет эпохальным.

Об этом британец заявил порталу iFL TV.

«Этот поединок — бой века. Если помните, первый поединок Мохаммеда Али и Джо Фрейзера раскручивали как бой века. А перед этим боем века называли еще одно большое противостояние в сверхтяжелом весе между Джеком Демпси и Джином Танни. Это был бой века, как и поединок Али и Фрейзера. А теперь это бой Тайсона Фьюри против Александра Усика. И это первый бой в истории за четыре пояса в сверхтяжелом весе. Никто такого раньше не делал».

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«Да, был абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе, но он не обладал четырьмя титулами. Это будет впервые в эпоху четырех поясов, так что это будет первый раз, когда боксер сверхтяжелого веса станет абсолютным чемпионом с четырьмя титулами в поединке века». >

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