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Фьюри: Поединок с Усиком – это бой века
Британец поделился мыслями о бое с Усиком #Александр Усик Источник
Источник — Чемпион.
Бой обладателя пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) станет эпохальным.
Об этом британец заявил порталу iFL TV.
«Этот поединок — бой века. Если помните, первый поединок Мохаммеда Али и Джо Фрейзера раскручивали как бой века. А перед этим боем века называли еще одно большое противостояние в сверхтяжелом весе между Джеком Демпси и Джином Танни. Это был бой века, как и поединок Али и Фрейзера. А теперь это бой Тайсона Фьюри против Александра Усика. И это первый бой в истории за четыре пояса в сверхтяжелом весе. Никто такого раньше не делал».
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«Да, был абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе, но он не обладал четырьмя титулами. Это будет впервые в эпоху четырех поясов, так что это будет первый раз, когда боксер сверхтяжелого веса станет абсолютным чемпионом с четырьмя титулами в поединке века».
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«Мы два непобедимых чемпиона Я двукратный чемпион и он двукратный чемпион в двух весовых категориях Это очень интересный бой Гигант сразится с боксером сверхтяжелого веса обычных размеров Но это также будет поединок ловкого левшей против гиганта, который… Контрактирует, идет вперед. .. Да и вообще делает все. Я могу очень хорошо делать все то, что и он делает», — сказал Фьюри.