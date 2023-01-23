Фьюри: Усик, если ты настоящий мужчина, то приезжай и сделаем это

Больше в Бокс
-
Фьюри: Поединок с Усиком – это бой века
Британец поделился мыслями о бое с Усиком #Александр Усик Источник Источник — Чемпион. Бой...
-
Смит сенсационно нокаутировал Юбенко
Андердогу удалось осуществить апсет Источник — Чемпион. В Манчестере Лиам Смит (33-3-1, 20 KO)...
-
Паркер победил Месси решением судей
#Джозеф Паркер Источник Чемп . Новозеландский боксер Джожеф Паркер в андеркарде боя Крис Юбэнк...
-
Паркер хочет сразиться с Усиком
Паркер уверен, что смог бы победить именитого украинского спортсмена. Паркер хочет сразиться с Усиком