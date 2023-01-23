Камбосос: Хейни защитит свои титулы в бою против Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира не верит в Ломаченко #Джордж Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Boxing News 24.

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) защитит свой титул в бою с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-2, 10 КО).

«Я предполагаю, что Хейни защитит свои титулы в бою против Ломаченко. Василий очень мне нравится как человек и боец. Я просто думаю, что к нему подкралась старость, а Хейни слишком хороший боксер».

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«Стилистически это плохой поединок для Ломаченко. Для меня бой с Девином тоже был плохим, но как бойцы мы идем на такой риск. Я думаю, что Хейни будет хорошо выглядеть в этом поединке, сделает заявление и уволит титулы».

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«На тот момент мы определимся со своим следующим поединком, и титулы станут вакантными. Именитые бойцы легкого веса будут охотиться за поясами, и я снова стану одной из крупных рыб», — сказал Камбосос.

Напомним, секретарь СНБО Данилов отреагировал на публикации Ломаченко по УПЦ МП.