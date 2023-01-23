Усик получил контракт на бой с Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фюри получат различные контракты на поединок века. Источник — Чемпион.

Бой обладателя пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) может состояться в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

«Если бой между Усиком и Фьюри все же состоится в Саудовской Аравии, каждый боец ​​заключит свое соглашение с саудовцами .

Команда Усика говорит мне, что они уже получили контракт и довольны им. Теперь, если саудовцы действительно заинтересованы в проведении поединка, они предложат соглашение для Тайсона», – рассказал Арум.