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Бокс

Беринчик встретился с украинскими военными

Денис Беринчик поддержал украинских военных #Денис Беринчик

Чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) посетил украинских военных на восточном направлении.

Об этом рассказал сам боксер.

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«Сложный, но решающий год. Победа за нами. Держимся вместе. Слава Украине и ВСУ», — написал Беринчик.

Ранее Беринчик посетил военный госпиталь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; -align: центр; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;»>Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

Источник: champion.com.ua

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