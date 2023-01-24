Беринчик встретился с украинскими военными

Денис Беринчик поддержал украинских военных #Денис Беринчик Чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) посетил украинских военных на восточном направлении. Об этом рассказал сам боксер. < blockquote> «Сложный, но решающий год. Победа за нами. Держимся вместе. Слава Украине и ВСУ», — написал Беринчик. Ранее Беринчик посетил военный госпиталь. Посмотреть эту публикацию в Instagram color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; -align: центр; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;»>Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk) Источник: champion.com.ua