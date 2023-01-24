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Богачук: Моя цель – победа над Галлимором
Сергей Богачук прокомментировал бой против Натаниэля Галлимора Источник — Чемпион.
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (21-1, 21 КО) готов к бою против Натаниэля Галлимора (22-6-1, 17 КО).
Об этом рассказал сам украинский боксер.
«Мы пока хорошо зашли в рейтинги WBC, поэтому сейчас у меня цель – победа над Галлимором.
Он очень неудобный боксер, высокий, может ударить, мне нужно быть внимательным, ведь могу пойти в размен и нарваться. Американец может упрямиться.
Одно из его поражений – это проигрыш Себастина Фундори, с которым он начал рубиться, но сдулся и Фундора его забил». ; сказал Богачук.
Бой состоится 27 января.