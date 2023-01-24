Богачук: Моя цель – победа над Галлимором

Сергей Богачук прокомментировал бой против Натаниэля Галлимора Источник — Чемпион.

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (21-1, 21 КО) готов к бою против Натаниэля Галлимора (22-6-1, 17 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Мы пока хорошо зашли в рейтинги WBC, поэтому сейчас у меня цель – победа над Галлимором. Он очень неудобный боксер, высокий, может ударить, мне нужно быть внимательным, ведь могу пойти в размен и нарваться. Американец может упрямиться. Одно из его поражений – это проигрыш Себастина Фундори, с которым он начал рубиться, но сдулся и Фундора его забил». ; сказал Богачук.

Бой состоится 27 января.