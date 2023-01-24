Далакян прибыл в Англию перед боем с Хименесом

Поединок состоится 28 января #Артем Далакян

Чемпион WBA в самом легком весе украинец Артем Далакян (21-0, 15 КО) прибыл в Лондон, где в ближайший уикенд проведет поединок с костариканским претендентом Давидом Хименесом (12- 0, 9 КО).

Об этом сообщает прессслужба ФБУ.

Команда Далакяна также посетила на галерею славы на стадионе, где находятся боксерские перчатки, подписанные украинскими чемпионами.

Украинец проведет защиту пояса WBA 28 января в Лондоне на Уэмбли. Поединок состоится в андеркарте боя между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.

34-летний Далакян завоевал титул чемпиона мира в 2018 году. В ноябре 2021 года в поединке против Луиса Консепсьона украинец в пятый раз успешно защитил пояс.

Хименес победил американца Рикардо Сандовала в поединке за статус обязательного претендента . По итогам поединка, судьи большинством голосов отдали победу костариканцу. Ранее Далакян проанализировал своего будущего соперника.