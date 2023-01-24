Далакян проанализировал своего будущего соперника

Артем Далакян прокомментировал бой с Давидом Хименесом. #Артем Далакян Хименес Источник — Чемпион.

Чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) хорошо изучил своего следующего соперника — Давида Хименеса (12-0, 9 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер в комментарии Mixedzonedreambigger.

«Давид Хименес – хороший боксер. Идет без проигрышей – 12 боев, 9 нокаутов, то есть бьющий. Видел его бои, он хорошо бьет правой, левый боковой неплохой, он часто наступает, идет вперед.

Сказать, что я увидел что-то новое – не скажу. Сказать, чтобы я что-то не мог потянуть – не увидел такого. Настраиваюсь на хороший бокс и хорошего соперника, чтобы он дал мне хорошее сражение. Я готов к этому, работали очень сильно.

Он бежит и опускает руки, потому что соперник позволяет это делать. Я смотрел один из его боев, у него был слабый соперник, потому он себя так и вел. Когда у него хороший соперник, он так не делает. Хименес понимает, что может заиграться и пропустить удар. У него разный стиль в разных боях.

Мне показалось, что в последнем поединке он проиграл. Не ожидал, что ему отдадут победу. Там был ровный поединок. Насколько я понимаю, у него неплохая база любительского бокса, он ближе к любителям», — сказал Далакян.