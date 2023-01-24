Джо Джойс прокомментировал бой Усик – Фьюри Джойс назвал фаворита боя Усик – Фьюри Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Джо Джойс

Источник — tribuna.com.

Повелитель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) является фаворитом в поединке против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) .

Об этом рассказал временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Джо Джойс (15-0, 14 КО).

«Конечно, я хочу увидеть этот поединок. Бой за звание. абсолютного чемпиона.Я считаю, что они оба очень умелые, и это будет тяжелый тест для них обоих.Но я предпочитаю Фьюри.Но я не знаю, нужно ли будет увидеть.Вот эти вот первые 20-30 секунд боя, в их ты действительно можешь много увидеть, например, когда я смотрел Фюри против Кличко.

Я помню, когда мы дрались, Усик обладал этой жалкой силой. Да, быстрые и более жалкие на то время. Но я считаю, сейчас он увеличил свой размер и его удары, наверное, более тяжелые», — сказал Джойс. Ранее сообщалось, что Усик получил контракт на бой с Фьюри.