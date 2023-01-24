Валлин хочет поединок против Нганну

Швед считает, что для него это отличный поединок #Отто Валлин

Шведский боксер-супертяжеловес Отто Валлин хочет провести бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом заявил сам боксер.

«Я видел его в UFC, и он там был хорош. Но, конечно же, в плане боксерских навыков Нганну уступает боксерам, находящимся на вершине супертяжелого дивизиона.

Это два разных вида спорта. Нганну тяжело бьет, но без хорошей защиты далеко ты на этом не уедешь. того же ты должен уметь доносить эти удары.

Вероятно, наш бой сложился бы для меня достаточно хорошо. Это поединок, в котором я бы победил и заработал денег. считаю, что болельщикам было бы интересно увидеть наше сражение. У Нганну много фанатов и поэтому для меня все сложилось бы очень неплохо», — сказал Валлин.