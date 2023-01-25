Богачук: Понятия не имею, что у Ломаченко в голове

#Богачук, #Василий Ломаченко

Источник – Чемпион.

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук не понимает молчания Василия Ломаченко о войне против России.

Об этом рассказал сам боксер.

«Если бы я этого человека знал ближе… Мое мнение, что у него и с этой стороны есть друзья, и с другой… Фанаты там и здесь… Он не может определиться. Он уже должен был определиться, когда началась эта ситуация. .Если бы я с ним пообщался, знал бы его как человека и личность, тогда мог бы что-то говорить.А так я не знаю, какие там обстоятельства, какая позиция вообще.

Возможно, он за Украину, но боится сказать об этом, чтобы не обидеть кого-то с той стороны.Представления не имею, что у него в голове.Удивительная, очень странная позиция.Когда началась война, это очень странная позиция.

Сейчас нужно четко определиться, как это сделал Усик. Он молодец в этом плане. Он конкретно определился за Украину», — сказал Богачук