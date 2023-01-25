Далакян: Подготовка к бою против Хименеса была на грани срыва

Артем Далакян прокомментировал подготовку к своему следующему поединку #Артем Далакян =»article__source»> Источник — ukrinform.ua.

Подготовка чемпиона WBA в самом легком весе Артема Далакяна (21-0, 15 КО) к бою против Давида Хименеса (12-0, 9 КО) была на грани срыва.

Об этом рассказал сам украинский боец.

«Подготовка проходила в два этапа, первый этап мы провели на горнолыжной базе Мигово, более месяца. Также хочу сказать, что на второй этап были запланированы спарринг-партнеры из Европы, но многие отказались по тому поводу, что у нас идет война. Таким образом подготовка была на грани срыва и наша команда во главе с президентом Юрием Рубаном, приняла решение перенести последний этап учебно-тренировочного сбора в Болгарию в горную местность, в Перине. У меня были очень хорошие спарринг-партнеры», — сказал Далакян.

Раньше Далакян проанализировал своего будущего соперника.