Джошуа согласовал условия боя с Франклином

Поединок состоится 1 апреля в Лондоне #Энтони Джошуа, , #Диллиан Уайт, #Джермейн Франклин

Источник — Boxing Scene.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) согласовал условия боя с Джермейном Франклином (21-1, 14 КО).

Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок должен состояться 1 апреля на O2 Arena в Лондоне.

В своем последнем поединке Франклин проиграл Диллиану Вайту по очкам 26 ноября.

Джошуа в последний раз сражался с Александром Усиком 20 августа.

Напомним, Нганну хочет провести поединок с Фьюри или Джошуа по правилам бокса.