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Уайлдер объяснил проблему организации поединка с Руисом
Деонтей Уайлдер прокомментировал бой против Энди Руиса #Энди Руйса #Энди
Источник – boxingscene.com.
Команды Деонтея Уайлдера и Энди Руиса не могут анонсировать бой, поскольку стороны не договорились о месте проведения поединка.
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Самое важное для меня и Энди сейчас — это место проведения боя. У меня было много встреч с разными людьми по этому поводу.
В организации поединка все продвигается. Я хочу драться с Энди и надеюсь, что он хочет сражаться со мной», — отметил Уайлдер.
Ранее сообщалось, что Руис и Хргович проведут бой за титул временного чемпиона IBF.