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Бокс

Уайлдер объяснил проблему организации поединка с Руисом

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой против Энди Руиса #Энди Руйса #Энди

Источник – boxingscene.com.

Команды Деонтея Уайлдера и Энди Руиса не могут анонсировать бой, поскольку стороны не договорились о месте проведения поединка.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Самое важное для меня и Энди сейчас — это место проведения боя. У меня было много встреч с разными людьми по этому поводу.

В организации поединка все продвигается. Я хочу драться с Энди и надеюсь, что он хочет сражаться со мной», — отметил Уайлдер.

Ранее сообщалось, что Руис и Хргович проведут бой за титул временного чемпиона IBF.

Источник: champion.com.ua

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