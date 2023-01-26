Бокс
Тайсон обвиняется в изнасиловании, которое произошло в начале 90-х годов
В феврале 1992 года Тайсон был признан виновным в изнасиловании
Бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Майка Тайсона снова обвиняют в изнасиловании.
Об этом сообщает Sports Illustrated.
Против 56-летнего боксера подан иск на сумму в 5 миллионов долларов.
Боксер обвиняется в изнасиловании, которое произошло в начале 1990-х годов. Вероятная жертва рассказала, что Тайсон пообещал заехать за ней и отвезти на вечеринку, но как только женщина села к нему в лимузин, тот сразу начал трогать ее и пытался поцеловать. После этого он ее изнасиловал.
По словам женщины, после инцидента она долгое время страдала от эмоциональных травм, включая ночные кошмары и панические атаки.
В феврале 1992 года Тайсон был признан виновным. в изнасиловании и приговорен к шести годам тюрьмы. Он отсидел за решеткой три года.
Раньше Мэнди признали невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия.