Тайсон обвиняется в изнасиловании, которое произошло в начале 90-х годов

В феврале 1992 года Тайсон был признан виновным в изнасиловании

Бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Майка Тайсона снова обвиняют в изнасиловании.

Об этом сообщает Sports Illustrated.

Против 56-летнего боксера подан иск на сумму в 5 миллионов долларов.

Боксер обвиняется в изнасиловании, которое произошло в начале 1990-х годов. Вероятная жертва рассказала, что Тайсон пообещал заехать за ней и отвезти на вечеринку, но как только женщина села к нему в лимузин, тот сразу начал трогать ее и пытался поцеловать. После этого он ее изнасиловал.

По словам женщины, после инцидента она долгое время страдала от эмоциональных травм, включая ночные кошмары и панические атаки.

В феврале 1992 года Тайсон был признан виновным. в изнасиловании и приговорен к шести годам тюрьмы. Он отсидел за решеткой три года.

Раньше Мэнди признали невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия.