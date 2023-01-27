Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Далакян и Хименес провели церемонию взвешивания

Украинец перевесил соперника #Артем Далакян, #Давид Химнес «article__source»> Источник – Чемпион.

Чемпион WBA в самом легком весе украинец Артем Далакян (21-0, 15 КО) и костариканский претендент Давид Хименес (12-0, 9 КО) прошли официальную церемонию взвешивания.

Далакян перевесил соперника на 0,2кг. Вес Артема – 50,632 кг, Хименес показал на весах – 50,405 кг. Оба боксера уложились в лимит весовой категории.

Бой состоится 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.

Ранее Далакян и Хименес провели битву взглядов

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс