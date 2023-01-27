Далакян и Хименес провели церемонию взвешивания

Украинец перевесил соперника #Артем Далакян, #Давид Химнес «article__source»> Источник – Чемпион.

Чемпион WBA в самом легком весе украинец Артем Далакян (21-0, 15 КО) и костариканский претендент Давид Хименес (12-0, 9 КО) прошли официальную церемонию взвешивания.

Далакян перевесил соперника на 0,2кг. Вес Артема – 50,632 кг, Хименес показал на весах – 50,405 кг. Оба боксера уложились в лимит весовой категории.

Бой состоится 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.

Ранее Далакян и Хименес провели битву взглядов