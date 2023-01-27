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Далакян – Хименес: боксеры провели процедуру взвешивания. ВИДЕО
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Бокс

Далакян – Хименес: боксеры провели процедуру взвешивания. ВИДЕО

Украинец был немного тяжелее соперника.

В пятницу, 27 января, чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) и Давид Хименес (12-0, 9 КО) провели взвешивание перед боем.

Украинец показал вес 50,6 кг, а костариканский боксер – 50,4.

Бой Артем Далакян – Давид Хименес пройдет 28 января на OVO Arena Wembley. Поединок состоится в андеркарде противостояния Артур Бетербиев – Энтони Ярд.

В Украине бой покажет ютуб-канал Футбол 2.0.

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