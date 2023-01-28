Бой Ломаченко – Хейни может не состояться

Хейни хочет больше денег #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — sport.ua.

Поединок Василий Ломаченко — Девин Хейни находится под угрозой срыва из-за финансовых вопросов.

Об этом сообщает Boxingnews 24.

Сообщается, что американский боксер хочет получить больше денег за счет гонорара Ломаченко, ранее заявлявшего, что готов сражаться на любых условиях, чтобы провести бой за все пояса.

Раньше Хейни хотел, чтобы бой прошел в марте или апреле, потому что боксеру уже сложно делать вес, однако поединок запланировали на 20 мая, что неудобно для американца.

В ответ он хочет получить более солидный гонорар. Это последний поединок Хейни перед уходом в более тяжелую весовую категорию.

Напомним секретарь СНБО Данилов отреагировал на публикации Ломаченко относительно УПЦ МП.