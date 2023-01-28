Промоутер назвал оптимальную дату для боя Усик – Фьюри

Александр Красюк поделился подробностями организации боя #Энтони Джошуа #Александр Усик Источник — Luckypunch.net.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик(20-0, 13 КО) следующий бой проведет против обладателя пояса WBC&Тайсона Фюри (33-0-1 , 24 КО).

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк в интервью Luckypunch.net.

«К Новому году мы планировали объявить предстоящий поединок. в начале марта, однако жизнь внесла определенные коррективы, и имели место такие обстоятельства, что конец апреля является для нас более оптимальной датой, чем начало марта.

Поэтому мы сейчас интенсивно работаем над датой и контрактом. начале февраля мы должны объявить бой», — сказал Красюк.