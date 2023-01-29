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Бокс

Артем Далакян защитил чемпионский титул WBA

Это была шестая защита пояса чемпиона мира в наилегчайшем весе

В субботу, 28 января, в Лондоне украинец Артем Далакян (21–0, 15 КО) провел 6-ю по счету защиту титула чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе. На этот раз ему противостоял костариканский боксер Давид Хименес (12–0, 9 КО).

Бой, который прошел на арене «Уэмбли» и был первый бой Артема в Великобритании, завершился в пользу нашего спортсмена.

Далакян победил единогласным решением судей (115–113, 115–113, 116–112). Также эта победа стала 22-й в его карьере.

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