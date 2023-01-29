Бетербиев не прочь провести поединок против Усика

#Александр Усик

Источник — Sky Спорт.

Боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев не прочь в будущем подняться в весе, чтобы провести поединок против Александра Усика.

Об этом заявил сам боксер.

«Бой с Усиком? Не проблема, если такой поединок организуют. Усик – успешный боксер, сделал хорошую работу. Отличный боксер, хотя я особо не слежу за его карьерой», — сказал Бетербиев. На Олимпиаде-2012 украинец победил Бетербиева. на пути к золоту.

Раньше сообщалось, что Усик получил контракт на бой с Фьюри.