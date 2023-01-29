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Бокс

Бетербиев под флагом Канады нокаутировал Ярда, уступая очки

Фото Getty Images #Бетербиев

На OVO Arena Wembley в Лондоне состоялся вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, главным событием которого стал бой чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0, 19 КО) против британца Энтони Ярда (23-3, 22 КО).

Обязательный претендент на титул WBO сумел создать проблемы чемпиона , представляющий Канаду, и навязал ему серьезную борьбу.

Ярд пропустил удар справа, а после следующего упал на настил ринга. Британский боксер тяжело поднялся, а бой был продолжен. Бетербиев бросился добивать оппонента, заставив угол Ярда отказаться от продолжения поединка.

Источник: champion.com.ua

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