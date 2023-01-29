Бокс
Бетербиев под флагом Канады нокаутировал Ярда, уступая очки
Фото Getty Images #Бетербиев
На OVO Arena Wembley в Лондоне состоялся вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, главным событием которого стал бой чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0, 19 КО) против британца Энтони Ярда (23-3, 22 КО).
Обязательный претендент на титул WBO сумел создать проблемы чемпиона , представляющий Канаду, и навязал ему серьезную борьбу.
Ярд пропустил удар справа, а после следующего упал на настил ринга. Британский боксер тяжело поднялся, а бой был продолжен. Бетербиев бросился добивать оппонента, заставив угол Ярда отказаться от продолжения поединка.
Это время было все выше. Артур Beterbiev stops Anthony Yarde 🥊🏆 #BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/uKMzpXSX3J
— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) January 28, 2023