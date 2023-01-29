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Бокс

Далакян: Этот бой посвящается Украине, эта победа – для украинцев

Боксер прокомментировал свою победу #Артем Далакян

Чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян победу над костариканским претендентом Давидом Хименесом (12-1, 9 КО) посвящает украинцам.

Об этом заявил сам боксер.

«Я очень рад, что, как я и обещал, этот пояс поедет назад в Украину, домой.Рад, что отбоксировал и показал хороший бокс для болельщиков, которые находятся в Украине в это трудное время.Этот бой посвящается Украине.Эта победа — для украинцев.

Ты вполне доволен или считаешь, что что-то пошло не так в бою? Лично мое мнение — нет. Процентов 60 я выполнил из того, что мог сделать. Может перебрал, сбор тяжелый был, ситуация в Украине, родные, близкие.< /p>

Многие факторы, может, немного и не хватило этого, чтобы дополнить 100 процентов того, что я умею», — сказал Далакян.

Источник: champion.com.ua

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