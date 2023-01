Далакян победил Хименеса и сохранил титул чемпиона WBA в самом легком весе

Фото: AFP #Артем Далакян

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян (22-0, 15 КО) защитил свой титул от костариканского претендента Давида Хименеса (12-1, 9 КО).< Далакян победил единогласным решением судей (115 – 113, 115 – 113, 116 – 112). Это шестая успешная защита Артема, и он снова везет пояс WBA в Украину! Далакян одержал 22-ю победу в карьере!

Поединок состоялся на OVO Arena Wembley в Лондон в рамках шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensbery Promotions.

Didn't see that coming. Артем Далякин деф. David Jim'nez by unanimous decision (115-113, 116-112, 115-113). TWTpic.twitter.com/3aDSBgHajU

— Rhythm N' Boxing (@RhythmNBoxing) January 28, 2023