Эта победа — для украинцев, – Далакян о защите титула WBA

Украине Артем Далакян (22-0, 15 КО) прокомментировал победу в бою против Давида Хименеса (12-1, 9 КО) из Коста-Рики.

По словам спортсмена, он очень рад, что пояс поедет обратно в Украину, домой.

«Рад, что отбоксировал и показал хороший бокс для болельщиков, которые находятся в Украине в это трудное время. Этот бой посвящается Украине. Эта победа – для украинцев», — сказал он.

Боксер отметил, что на 60 % выполнил из того, что мог сделать.

«Может перебрал, сбор тяжелый был, ситуация в Украине, родные, близкие. Много факторов, может чуть-чуть и не хватило этого, чтобы дополнить 100 процентов того, что я умею», — добавил он.