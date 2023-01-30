Усик: Россияне мне массово пишут, что я должен умереть

Украинец рассказал об угрозах от россиян #Александр Усик

Источник — RFI.

Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (20-0, 13 КО) россияне присылают угрозы и желание смерти.

Об этом украинец рассказал порталу RFI.< /p>

«Я видел последствия этого послевоенного положения у своего отца и то, что с ним произошло. У него часто болела голова, у него было очень высокое давление. Я помню, что до последнего ему снились кошмары, в которых он называл имена своих убитых товарищей».

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«Мое послание моему несокрушимому народу: желто-голубое сердце — это сила, это победа. Россияне такие больные, что до них невозможно достучаться. Мне массово пишут, что я плохой, что я невежлив и что я должен умереть. Больных надо лечить, пусть там лечатся», — сказал Усик.

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