Бокс
Хижняк вышел в финал турнира в Литве
Хижняк стал вторым украинским боксером, вышедшим в финал Сегодня 23:10 168 0 #Хищняк
Источник: champion.com.ua
Селтик
Шахтер
1
1
Завершен
Ренн
Динамо
06.10.22 22:00
Челси
Милан
3
3
Завершен
Реал
Шахтер
2
1
Завершен
Интер
Барселона
1
0
Завершен
Реал
Осасуна
1
1
Завершен
Хижняк стал вторым украинским боксером, вышедшим в финал Сегодня 23:10 168 0 #Хищняк
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