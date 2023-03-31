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Бокс

Хижняк вышел в финал турнира в Литве

Хижняк стал вторым украинским боксером, вышедшим в финал Сегодня 23:10 168 0 #Хищняк

Источник: champion.com.ua

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