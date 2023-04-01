Бой Усик – Дюбуа может состояться в Лондоне или Манчестере.

Промоутер рассказал, где может произойти следующий бой Усика 335 Фото: Getty Images #Дюбуа, #Александр Красюк, #Александр

Источник — Boxing Scene.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может провести бой против обязательного претендента Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) в Великобритании.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Вчера я встречался с Джорджем Уорреном, чтобы обсудить дальнейший план действий. Сейчас мы прорабатываем разные возможности, включая Лондон с Манчестером. Если мы найдем решение, то сможем провести это сражение в Великобритании», — сказал Красюк.

Команда чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) вышла из переговоров по бою против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).