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Бокс

Ломаченко отречется от московского патриархата

Экс-чемпион мира думает о радикальном шаге в своей жизни Сегодня 11:30 122 1

Источник — Чемпион .

Двухкратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко собирается покинуть паству ПЦУ МП.

Об этом Чемпиону рассказали сразу три источника из ближайшего окружения Василия.&nbsp ; 

Соответствующее заявление уроженец Белгород-Днестровского сделает сразу после своего возвращения в Украину.

Почему позиция Ломаченко так быстро и радикально изменилась источники не рассказывают. Мол, Василий обо всем расскажет сам и это будет очень интересная история. Напомним, 20 мая в Лас-Вегасе Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира с американцем Дэвином Хейни. 7fff-3d13-992f-74c510a357d9″>Боксеры уже провели первую битву взглядов.  В Украину Василий вернется уже после боя, в конце мая.

Источник: champion.com.ua

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