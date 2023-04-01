Ломаченко отречется от московского патриархата

Экс-чемпион мира думает о радикальном шаге в своей жизни 122

Источник — Чемпион .

Двухкратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко собирается покинуть паству ПЦУ МП.

Об этом Чемпиону рассказали сразу три источника из ближайшего окружения Василия. ;

Соответствующее заявление уроженец Белгород-Днестровского сделает сразу после своего возвращения в Украину.

Почему позиция Ломаченко так быстро и радикально изменилась источники не рассказывают. Мол, Василий обо всем расскажет сам и это будет очень интересная история. Напомним, 20 мая в Лас-Вегасе Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира с американцем Дэвином Хейни. 7fff-3d13-992f-74c510a357d9″>Боксеры уже провели первую битву взглядов. В Украину Василий вернется уже после боя, в конце мая.