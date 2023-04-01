Льюис: Фьюри сейчас лучший среди всех сверхтяжеловесов

Эксчемпион мира рассказал о лидере весовой категории 214 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Леннокс Льюис

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис считает лучшим боксером сверхтяжелого веса Тайсона Фьюри.

Об этом он написал в Твиттере.