Бокс
Льюис: Фьюри сейчас лучший среди всех сверхтяжеловесов
Эксчемпион мира рассказал о лидере весовой категории Сегодня 15:48 214 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Леннокс Льюис
Источник — Чемпион.
Бывший чемпион мира Леннокс Льюис считает лучшим боксером сверхтяжелого веса Тайсона Фьюри.
Об этом он написал в Твиттере.
«У меня нет топ-5. По моему мнению, Фюри сейчас лучший среди всех», — написал Льюис. «>И don't have a Top 5. Fury is currently best of bunch in my opinion.
— Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) 31 марта, 2023