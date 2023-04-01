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Бокс

Льюис: Фьюри сейчас лучший среди всех сверхтяжеловесов

Эксчемпион мира рассказал о лидере весовой категории Сегодня 15:48 214 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Леннокс Льюис

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис считает лучшим боксером сверхтяжелого веса Тайсона Фьюри.

Об этом он написал в Твиттере.

«У меня нет топ-5. По моему мнению, Фюри сейчас лучший среди всех», — написал Льюис. «>И don't have a Top 5. Fury is currently best of bunch in my opinion.

— Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) 31 марта, 2023

Источник: champion.com.ua

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