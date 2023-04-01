Бокс
Усик должен был получить за бой с Фьюри 20 млн долларов
Промоутер Боб Арум рассказал, какой гонорар должен был получить Усик Сегодня 14:20 235 0 #Александр Усик
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06.10.22 22:00
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