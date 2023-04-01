Захареев вышел в финал турнира в Литве

Украинский боксер сразится за победу на турнире 217 #Юрий Захареев

Источник — Чемпион.

Украинский боксер Юрий Захареев вышел в финал международного турнира имени Альгирдаса Шоцикаса в литовском Каунасе (в весовой категории 71 кг).

В полуфинале украинец решением судей победил шотландца Гарри Макгренра.

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Турнир в Каунасе продлится до 2 апреля.

Ранее Захареев победил Молодана и пробился на Европейские игры-2023 в Польше, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2024.