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Бокс

Захареев вышел в финал турнира в Литве

Украинский боксер сразится за победу на турнире Вчера 22:37 217 0 #Юрий Захареев

Источник — Чемпион.

Украинский боксер Юрий Захареев вышел в финал международного турнира имени Альгирдаса Шоцикаса в литовском Каунасе (в весовой категории 71 кг).

В полуфинале украинец решением судей победил шотландца Гарри Макгренра.

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Турнир в Каунасе продлится до 2 апреля.

Ранее Захареев победил Молодана и пробился на Европейские игры-2023 в Польше, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2024.

Источник: champion.com.ua

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