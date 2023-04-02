Джошуа: Фанаты хотят Фьюри, мяч на его стороне

Британец прокомментировал возможное сражение с Ф'юри 215 Фото: Getty Images #Энтони Джо Юри, #Джермейн Франклин Источник — Bad Left Hook.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) готов провести бой против обладателя титула WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

< Об этом он заявил после победы над Джермейном Франклином (21-2, 14 КО).

«Я стараюсь удовлетворять своих фанатов. Кого хотят фанаты? Они сказали Фьюри, да? Мяч на его стороне. Для меня было бы честью сразиться за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC».

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«Я стою здесь и говорю это с гордостью, это было бы для меня честью. Где бы вы не были, если вы слушаете, вы знаете мое руководство, вы знаете моего промоутера, у нас уже был диалог, так что продолжим, и, надеюсь, мы сможем сделать это как можно быстрее. Мы же не становимся моложе», — сказал Джошуа.