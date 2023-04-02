Бокс
Джошуа – Франклин: обзор боя – лучшие моменты
Все судьи отдали победу Джошуа Сегодня 08:33 244 0 #Энтони Джошуа, #Джермейн Франклин
Раньше сообщалось, что Джошуа может провести бой с Фьюри после победы над Франклином.
>
Селтик
Шахтер
1
1
Завершен
Ренн
Динамо
06.10.22 22:00
Челси
Милан
3
3
Завершен
Реал
Шахтер
2
1
Завершен
Интер
Барселона
1
0
Завершен
Реал
Осасуна
1
1
Завершен
Все судьи отдали победу Джошуа Сегодня 08:33 244 0 #Энтони Джошуа, #Джермейн Франклин
Раньше сообщалось, что Джошуа может провести бой с Фьюри после победы над Франклином.
>
Британец прокомментировал возможное сражение с Ф'юри Сегодня 11:41 215 0 Фото: Getty Images #Энтони...
Все судьи отдали победу британцу Сегодня 07:00 519 0 Фото Getty Images #Энтони Джошуа,...
Все судьи отдали победу Джошуа Сегодня 05:45 223 0 Фото Matchroom Boxing #Энтони Джошуа,...
Эксчемпион мира рассказал о лидере весовой категории Сегодня 15:48 214 0 Фото: Getty Images...