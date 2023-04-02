Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Джошуа – Франклин: обзор боя – лучшие моменты

Все судьи отдали победу Джошуа Сегодня 08:33 244 0 #Энтони Джошуа, #Джермейн Франклин

Раньше сообщалось, что Джошуа может провести бой с Фьюри после победы над Франклином.

>

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс