Джошуа – Франклин: видеообзор боя

Все судьи отдали победу британцу 519 Фото Getty Images #Энтони Джошуа, #Джермейн Франклин< > Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) одержал победу над американцем Джермейном Франклином (21-2, 14 КО).

Бой длился все 12 раундов. Все судьи отдали победу Джошуа — 118-111 и дважды по 117-112.

